В России выявлено 9270 новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/64f19932-8246-11eb-a93a-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Медики России выявили 9270 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, у 11,4% человек заболевание протекало в бессимптомной форме. Общее число заболевших с начала пандемии составило 4 360 823 человека.

Больше всего заболевших выявлено в Москве (1281), Санкт-Петербурге (961), Нижегородской (376) и Московской (358) областях. Такие данные на утро 11 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

За сутки в стране выздоровели 14 006 пациентов. Всего от коронавируса умерли 90 734 жителя, в том числе 459 летальных случаев зафиксировано за минувшие сутки.

Ранее член-корреспондент РАН вирусолог Александр Лукашев заявил, что треть россиян может быть невосприимчива к коронавирусу, поскольку имеет иммунитет после встречи с другими респираторными вирусами. По мнению специалиста, у таких граждан есть клетки, способные узнавать и убивать свои клетки, заражённые коронавирусом. При этом вирусолог затруднился оценить, какую долю вносят люди с таким иммунитетом в популяционный иммунитет и вносят ли вообще. Лукашев также считает, что коллективный иммунитет может появиться в России к августу 2021 года, а в Москве и Санкт-Петербурге, возможно, и раньше.

Как писал NEWS.ru, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что третья волна коронавируса может возникнуть в России в мае. Она сделала оговорку, что такой сценарий не учитывает вакцинацию.