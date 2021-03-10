Вирусолог заявил, что треть россиян может быть невосприимчива к COVID-19

https://static.news.ru/photo/e995fbf8-81fe-11eb-a3fe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член-корреспондент РАН вирусолог Александр Лукашев заявил, что треть россиян может быть невосприимчива к коронавирусу, поскольку имеет иммунитет после встречи с другими респираторными вирусами.

В Германии было исследование по поводу людей, которые имели клеточный иммунитет к коронавирусу ещё до пандемии, это треть всего населения. Точнее, треть обследованной группы, но группа была довольно большая. Мы можем полагать, что и в России таких граждан — треть, — отметил вирусолог в беседе с «Известиями».

Эксперт добавил, что пока неизвестно, что это значит на практике: что эти люди не болеют вообще или болеют в лёгкой форме. По мнению Лукашева, у таких граждан есть клетки, способные узнавать и убивать свои клетки, заражённые коронавирусом. При этом вирусолог затруднился оценить, какую долю вносят люди с таким иммунитетом в популяционный иммунитет и вносят ли вообще.

Коллективный иммунитет может появиться в России к августу 2021 года, а в Москве и Санкт-Петербурге, возможно, и раньше, подчеркнул Лукашев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России разработаны уже три эффективные вакцины, а массовый иммунитет всё ещё колеблется, как полагают, в пределах нескольких процентов населения. По некоторым оценкам, от шести до восьми миллионов вакцинированных и переболевших. И это спустя почти три месяца после официального старта вакцинации.