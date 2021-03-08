Откуда у нас 60% противников вакцинации

Премьер уже поставил задачу завершить вакцинацию к сентябрю, то есть к массовому возвращению россиян в города после каникул и отпусков. Легко объяснить, почему вопрос массовой антиковидной вакцинации постоянно находится центре внимания Владимира Путина и Михаила Мишустина. Это ведь не просто задача сбережения народа и гарантии от дальнейших спадов в экономике, порождаемых необходимостью локдаунов. В нынешней обстановке это еще показатель национального престижа — технологического прорыва страны, на которую вешают этикетку «бензоколонки». Однако удивительно, в России разработано уже три эффективные вакцины, а массовый иммунитет всё ещё колеблется, как полагают, в пределах нескольких процентов населения. По некоторым оценкам, от шести до восьми миллионов вакцинированных и переболевших.

Президент обеспокоен тем, что в девяти субъектах федерации к самой вакцинации даже не приступили. И это спустя почтит три месяца после официального старта спасительной процедуры. Притом, что как раз губернаторы несут личную ответственность за профилактику СОVID-19. Но нет соответствующей инфраструктуры доставки и хранения препарата, трудности с развертыванием прививочных пунктов.

Существует еще одна серьезная проблема, тормозящая весь процесс. Её с полным правом можно отнести к человеческому фактору. Речь идёт о значительном преобладании в нашем обществе ковидоскептиков или просто — антипрививочников. Некоторые опросы дают цифру в 60%. Притом, что со времён Екатерины Второй прививки вошли в нашу жизнь и сопровождают россиян с самого раннего детства.

Так в чем же причина такого упорного тихого сопротивления, казалось бы, очевидной вещи?

Видимо, корни такого явления глубже простого страха перед новым препаратом. Уж очень много было шума вокруг якобы искусственно ускоренной регистрации вакцины, недостаточного срока её испытания.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На деле же есть группы населения, как принято говорить, оппозиционно настроенные к действующей власти. И своё общее недовольство политикой и своим личным положением они переносят на всё, что так или иначе связано с деяниями нынешней власти. Рефрен постоянно один и тот же: ничего хорошего власть сделать не может, а потому и вакцинам доверять в принципе нельзя. Не исключено, что введение в той же Европе ковид-паспортов, допускающих свободное перемещение только для вакцинированных и успешно сдавших соответствующие тесты, несущественно воздействует на сознание таких оппозиционеров.

Но есть ещё одна категория скептиков, на которую, как это ни парадоксально, воздействует информация об осложнениях вакцинированных на Западе. Понятно, что наши творцы информации стараются всячески подчеркнуть преимущество наших препаратов, а потому с видимым удовольствием сообщают о числе погибших из числа вакцинированных продуктом трудов компаний Pfizer и AstraZeneca. Там скончалось пятнадцать вакцинированных, а там ещё пять. И, естественно, у многих потенциальных пациентов прививочных пунктов ещё больше укрепляется общее недоверие к вакцинации, как категории. Тем более, у людей пожилых, страдающих от букета различных хронических заболеваний и в большей степени подверженных воздействию ударной пропаганды.

Поэтому, видимо, надо как-то уходить от нагнетания страстей вокруг пусть и далёких от нас осложнений, дабы не усугублять атмосферу общей неуверенности. И, конечно, видимо, рано или поздно всё-таки придётся начать добровольно-принудительный этап прививок от китайской напасти. Когда справка о вакцинации, например, будет необходима при приёме на работу, как сейчас результаты анализа на СПИД или гепатит. Или обязательно прилагаться к заявлению о выделении пособия. Ведь зачастую ковидоскептики опасны даже не для себя любимых, а для окружающих.