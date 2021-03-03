Скворцова назвала дату начала третьей волны коронавируса

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Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что третья волна коронавируса может возникнуть в России в мае. При этом она уточнила, что этот прогноз не учитывает вакцинацию.

Если оценивать вероятность волны без учёта вакцинации, но с учётом нативных особенностей вируса SARS-CoV-2 и того иммунитета, который вызывает этот вирус, то третья волна должна быть неизбежной, она должна возникать примерно начиная с мая, и пик её придётся на октябрь текущего года, — заявила в эфире телеканала «Россия 24» Скворцова.

Она пояснила, что сейчас и в ФМБА, и во всём мире используют математические модели, которые позволяют спрогнозировать течение и развитие эпидемиологического процесса COVID-19.

Как писал NEWS.ru, Россия ещё не прошла первую волну коронавируса и сейчас находится в стадии снижения инфекционного процесса, считает замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он выступил за вакцинацию от коронавируса вне зависимости от того, болел человек или не болел.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что вторая волна пандемии коронавируса ещё не закончилась, хотя она уже идёт на спад. По её мнению, у населения ещё не сформировался иммунитет, поэтому и говорить об окончании пандемии рано.