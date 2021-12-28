В России выявили минимальное число заражений COVID за сутки с 28 сентября

В России за минувшие сутки выявили 21 922 новых случая заражения коронавирусом, это является минимальным показателем с 28 сентября текущего года. Общее число заболевших с начала пандемии составляет около 10,5 млн человек, говорится на сайте федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Жертвами коронавируса за минувшие сутки стали 935 человек. С начала пандемии от COVID-19 умерли 306 090 жителей России.

За 24 часа из больниц по выздоровлении выписан 43 961 человек. Всего за время пандемии от коронавируса вылечились более 9,3 млн россиян.

В Москве за сутки зафиксировано 1705 новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц выписаны 3111 пациентов, жертвами коронавируса стали 73 жителя столицы.

Москва остаётся лидером в стране по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса. В тройку лидеров также входят Санкт-Петербург и Подмосковье. При этом за прошедшие сутки Северная столица опередила Москву по приросту заражений — 1802 случая. В Московской области выявили 1574 заболевших.

Ранее сообщалось, что Минздрав России обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса. В них новый штамм «омикрон» признан самым заразным среди всех ранее известных разновидностей COVID. Также в раздел «Этиотропное лечение», в котором рассматривается вопрос противовирусного лечения COVID-19, добавлена информация о новых препаратах. Отмечается, что актуализирована информация о применении лекарства фавипиравир, которое теперь можно вводить внутривенно. Также в документе содержатся подробности о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп риска тяжёлого течения.

22 декабря Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир-19». Как сообщалось, новое лекарство необходимо вдыхать с помощью ингалятора через маску. Специалисты отмечают, что у препарата не обнаружили побочных эффектов.