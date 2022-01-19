В России выявили максимальный прирост заражений COVID с 27 ноября

В России за минувшие сутки выявлено 33 899 новых случаев заражений коронавирусом. Это является максимальным показателем за период с 27 ноября. Общее количество заразившихся с начала пандемии в стране составляет почти 10,9 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.

За сутки из больниц по выздоровлении выписаны 22 920 человек. Под медицинским наблюдением остаются чуть более 1 млн россиян. Всего за время пандемии с инфекцией справились 9,9 млн человек. Общее количество летальных исходов, по данным на 19 января, составляет 323 376. За минувшие сутки скончались 698 человек.

В Москве суточный прирост заражений составил 8795 случаев. От коронавируса скончался 71 житель столицы, в то время как 1997 выздоровели. В Санкт-Петербурге и Подмосковье, которые наряду с Москвой входят в тройку лидеров в стране по уровню заболеваемости, выявили 4382 и 2626 новых случаев заражения коронавирусом соответственно. В северной столице скончались 62 человека, в Московской области — 38.

Ранее глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что в России пока не планируется вводить новые ограничения на фоне быстрого распространения штамма «омикрон». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, данный штамм выявлен более чем в 40 субъектах, однако пока он встречается реже, чем штамм «дельта».