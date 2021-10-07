В России выявили максимум заболевших COVID с начала года

В России выявлено 27 550 случаев коронавируса за минувшие сутки, сообщает федеральный оперштаб. Это максимум с начала года. Из общего числа заразившихся 9,1% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 924 летальных исхода. В стране полностью выздоровели 20 330 человек.

В Москве за сутки выявлено 5404 новых случая COVID-19, 2347 пациентов выздоровели. За Москвой по числу новых случаев следуют Петербург (2418) и Московская область (1454). Наибольшее число скончавшихся отмечено в Москве (69), в Санкт-Петербурге (60) и в Свердловской области (45).

Всего с начала пандемии на сегодняшний день в России выявлено 7 690 110 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 213 549 летальных исходов, выздоровели 6 799 230 человек.

Днём ранее за сутки умерли 929 заболевших коронавирусной инфекцией, что стало новым антирекордом.

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что общефедерального локдауна из-за пандемии COVID-19 в России не будет. Она отметила, что регионы могут принимать решения о подобных мерах в зависимости от ситуации.