В России выявили 89 174 случая заражения COVID за сутки

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В России за минувшие сутки заразились коронавирусом 89 174 человека. 9849 заболевших госпитализированы, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Общее число заражений за весь период пандемии в России превышает 16,7 млн. Количество выздоровевших на сегодняшний день составляет более 14,2 млн человек. Из них выписаны из больниц за последние сутки 160 507.

Жертвами инфекции за 24 часа стали 776 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии составляет 354 787.

Среди российских регионов самый высокий суточный прирост заболеваемости показала Свердловская область — 4785 случаев заражения. Более трёх тысяч заражений выявлено в Санкт-Петербурге, Нижегородской, Самарской областях и Башкирии. В Москве прирост составил 2463 новых случая заражения.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о вероятности новых подъёмов заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, к этому может привести снижение коллективного иммунитета или появление новой разновидности инфекции.