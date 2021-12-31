В России выявили 19 751 случай заражения COVID за сутки

За минувшие сутки в России выявили 19 751 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии число заразившихся россиян вплотную приблизилось к 10,5 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Число выздоровевших за время пандемии составляет почти 9,5 млн человек. Из них 33 144 были выписаны из больниц за прошедшие 24 часа.

За сутки жертвами инфекции стали 847 человек. В общей сложности в России скончались 309 707 заразившихся коронавирусом.

В Москве за сутки зафиксировали 2472 новых случая заражения COVID-19 и 67 летальных исходов. Из столичных больниц за сутки выписаны 2358 пациентов.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса в России. В первую тройку также по-прежнему входят Санкт-Петербург и Подмосковье.

Ранее агентство Reuters сообщило, что российские власти готовятся к новой волне коронавируса в начале 2022 года, вызванной штаммом «омикрон». По его данным, ситуация с пандемией в РФ обсуждалась в ходе совещания в правительстве. На нём было высказано предположение, что из-за распространения нового штамма суточная заболеваемость в стране может превысить 50 тысяч человек.