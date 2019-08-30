https://static.news.ru/photo/3c5cec4e-cc88-11e9-a98f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В России изменили правила призыва в армию. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации. Нововведения касаются процедуры отказа от отсрочки и вступят в силу с 1 сентября.

Российские срочники получили возможность демобилизоваться досрочно в случае рождения второго ребенка или появления других оснований для увольнения. Воспользоваться этим правом могут в том числе и те, кто был призван до вступления поправок в силу. Для этого достаточно подачи простого заявления.

Внесённые поправки позволяют призывникам отказаться от отсрочки от срочной службы и пойти в армию. Нововведение, в частности, распространяется на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей учёной степени. Чтобы добровольно отказаться от отсрочки, нужно подать заявление в приемную комиссию.

Как писал News.ru, Минобороны РФ предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Изменения касаются процедуры прохождения медкомиссии. В первую очередь речь идёт о расширении полномочий призывных комиссий. Врачи смогут перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку. Ещё одной важной поправкой станет замена понятия «осмотр» на «освидетельствование».