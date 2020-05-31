В России вступил в действие ГОСТ для зелёных крыш

https://static.news.ru/photo/afe180ae-a3fa-11ea-a4d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

С 1 июня в России вступил в действие первый стандарт по озеленению крыш. Об этом сообщил разрабатывавший этот ГОСТ Московский государственный строительный университет.

В стандарте изложены требования к обустройству и эксплуатации зелёной кровли. ГОСТ позволяет более широко использовать высокотехнологичные материалы, применять энергоэффективные и современные конструктивные решения при снижении негативного воздействия на окружающую среду. В нём также подробно описаны требования к субстратам, весовым нагрузкам, к конструктивным решениям производства и сдаче работ, к эксплуатации и содержанию зелёных насаждений, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Челябинске нашли тайного озеленителя. Мужчина выращивал деревья и высаживал их в городе. Герой-озеленитель работает на строительстве деревянных домов и считает, что таким образом очищает себе карму.