В России впервые с апреля зафиксировали более 17 тысяч случаев COVID-19

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Суточная заболеваемость COVID-19 в России впервые с начала апреля составила 17 126 случаев, следует из данных Оперштаба по коронавирусу. Всего сначала пандемии в стране зафиксировали 18 653 867 случаев заболевания.

Отмечается, что 1916 человек были госпитализировано. 9 752 людям удалось выздороветь после заболевания коронавирусной инфекцией.

Лидерами по количеству случаев заражения остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье — в них зафиксировали 5973, 1814 и 1742 случая соответственно. Меньше всего заболевших COVID-19 за сутки в Ненецком автономном округе (2), Магагаданской области (5), республике Игушетия (7) и Чукотском автономном округе (8). Отметим, что в настоящее время во всех регионах страны фиксируют случаи инфицирования.

По состоянию на утро 4 августа, из-за заражения коронавирусной инфекцией за сутки умерли 44 человека. Большая часть летальных случаев зафиксирована в Москве — 10 и в Санкт-Петербурге — 6. Всего с начала пандемии коронавируса в РФ, согласно статистике Оперштаба, погибли 382 604 человека.

Накануне ВОЗ сообщила о снижении на 9% заболеваемости ковидом в мире за неделю. При этом было зарегистрировано 6 565 679 заболевших, а летальных случаев насчитывалось 14 179.