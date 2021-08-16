В России впервые с 29 июня выявили менее 21 тысячи случаев COVID

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За минувшие сутки в России выявлено 20 765 новых случаев заражения коронавирусом. Это минимальный показатель с 29 июня. С начала пандемии COVID-19 заразились более 6,6 млн россиян, сообщается на сайте федерального оперштаба.

Из больниц по выздоровлении выписан 15 601 пациент. Общее количество вылечившихся превышает 5,8 млн человек. Под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн россиян.

Жертвами инфекции за сутки стали 806 человек. Число летальных исходов держится выше 800 уже на протяжении пяти дней подряд. С начала пандемии в стране от коронавируса умерли 171 305 человек.

В Москве зафиксирован минимальный с 31 марта суточный прирост заражений — 1489 случаев. В Санкт-Петербурге выявлено 1383 случая заражения, что также является минимумом с 29 июня.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, иммунолог Владислав Жемчугов предупредил о росте летальных исходов в случае дальнейшей мутации коронавируса. По его мнению, единственный способ защиты — сделать прививку.