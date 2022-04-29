Депутат Щапов призвал обнулить налоговую ставку для малоимущих

Михаил Щапов / Фото shchapov_mikhai/vk.com

Для россиян, зарабатывающих свыше 10 млн рублей в год, налоговую ставку необходимо поднять до 25%, чтобы снять вопрос о справедливости распределения доходов, об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов в интервью URA.RU. Парламентарий считает, что для малоимущих нужно отменить подоходный налог или значительно снизить его.

Ввести прогрессивную ставку налога на доходы физических лиц нужно уже давно. Частично это сделано. Для доходов свыше 5 млн рублей ставка составляет 15%. Но нужно идти дальше и повышать ставку с доходов свыше 10 млн и 50 млн рублей в год. Для малоимущих ставку налога нужно либо обнулить, либо значительно снизить, для тех кто получает свыше 10 млн рублей в год, сделать её 25%, — сказал Щапов.

Депутат считает, что меру необходимо реализовывать по нескольким причинам. Во-первых, по мнению Щапова, в России наблюдается огромный разрыв в доходах между богатыми и бедными. Во-вторых, по словам депутата, вопрос о справедливости распределения заработка поднимает и отъезд знаменитостей «в тяжёлую минуту».

Люди видят, что часть богатых и знаменитых просто уехали из страны, бросив её в тяжёлую минуту. Это ставит вопрос о справедливости распределения доходов, — заявил депутат.

По мнению Щапова, все эти вопросы можно снять за счёт меньшей нагрузки для бедных и более высокой — для богатых. Кроме того, как считает Щапов, такие меры сделают налоговую систему справедливее и принесут дополнительные средства в бюджет страны.

Ранее демограф Владимир Тимаков также заявлял о необходимости введения прогрессивного налога для снятия напряжения из-за социального неравенства в России. Он отметил, что проблемой также является экономическое превосходство столицы над другими регионами, производящее впечатление колониализма.