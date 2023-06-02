В России увидели угрозу из-за решения США Военный эксперт Леонков: отказ США предоставлять телеметрию пусков МБР создает угрозу миру

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что решение США об отказе предоставлять телеметрию пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) угрожает безопасности всего мира. По его словам, которые приводит РИА Новости, теперь Москве будет труднее распознавать, является ли очередной запуск учебным или боевым.

Мы будем вынуждены считать каждый пуск американцев боевым. Таким образом США могут спровоцировать Россию на ответно-встречный удар, — считает эксперт.

Решение Вашингтона Леонков назвал «безумным» и создающим «очень опасный прецедент». По его мнению, из-за отсутствия данных по телеметрии пусков никто не будет понимать, куда летит ракета. Это усложнит работу системы предупреждения о ракетном нападении, добавил военный эксперт.

США приняли данное решение в рамках ответных мер на приостановку участия России в Договоре о сокращении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ).

Ранее Госдеп США сообщил, что Вашингтон прекратил передавать Москве информацию о вооружениях в рамках ДСНВ. Решение Белого дома вступило в силу с 1 июня, говорится в документе, распространенном дипведомством.