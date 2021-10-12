В России установлен новый рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

В России установлен новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки с начала пандемии — от неё скончались 973 человека. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 28 190, до 7,8 млн человек, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 706, до 6,9 млн человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88% от общего числа заразившихся. 2146 человек (7,6%) перенесли инфекцию без клинических проявлений.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 4699 против 5002 днём ранее, до 1,7 млн. Число умерших из-за коронавируса в столице возросло за сутки на 70 против 71 днём ранее, до 29 808, следует из сообщения штаба.

Ранее специалисты Центра интеллектуальной логистики СПбГУ составили прогноз, согласно которому в России к середине ноября ежесуточное число заражённых новым коронавирусом может достигнуть 26,5 тысячи человек. Этому могут поспособствовать начало учебного года и распространение штамма «дельта» среди вакцинированных. Если рост продолжится, то количество активно болеющих людей может достичь на первой неделе ноября значения в один миллион человек, после чего снова начнёт падать.