В России стартовала перепись населения

В Российской Федерации стартовала перепись населения. Она пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Сроки определены соответствующим приказом Минэкономразвития. Об этом сообщает РБК.

Организацией процеса переписи и его координацией руководит Росстат. В преписи населения смогут участвовать в том числе иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ.

Данные переписи в дальнейшем будут использованы органами власти для принятия решений о развитии регионов, строительстве новых дорог и объектов инфраструктуры, о необходимости новых законов.

Принять участие в переписи можн как очно, так и в онлайн-формате. Для этого нужно дойти до пункта переписис, дождаться переписчика дома или пройти процедуру на портале госуслуг. В последнем случае необходимо иметь пдтверждённую учётную запись на портале, отправить данные можно до 8 ноября. При этом ожно ввести не только свои данные, но и членов своей семьи. После этого при визите переписчика ему можно будет показать сгенерированный по результатам заполнения анкеты QR-код.

Ранее Министерство внутренних дел предупредило жителей России о мошенниках. Они могут приходить под видом волонтёров всероссийской переписи населения.