Россияне стали меньше доверять Путину ФОМ: 77% россиян доверяют президенту Путину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

В августе доверие к президенту России Владимиру Путину среди россиян снизилось с 79% до 77% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных опроса фонда «Общественное мнение». При этом работой правительства опрошенные довольны гораздо меньше, чем деятельностью главы государства, — о ней положительно высказались лишь 52%, в то время как работа Путина удовлетворяет 81% россиян.

По данным опроса, «скорее не доверяют» президенту страны 12% опрошенных, остальные затруднились с ответом. А 10% считают, что Путин «работает на своем посту плохо». Работой правительства при этом недовольны 27% опрошенных.

В июле 79% россиян заявили о доверии Путину, 13% отметили, что «скорее не доверяют» ему. 81% респондентов высказались, что президент «скорее хорошо» выполняет свои обязанности на посту главы государства. Еще 10% участников ответили, что президент работает «скорее плохо».

Ранее стало известно, что деятельность президента Украины Владимира Зеленского одобряет 91% граждан страны. Отмечается, что этот показатель снизился по сравнению с данными за апрель 2022 года — тогда Зеленского поддержало 94% украинцев. При этом тех, кто недоволен действиями президента, набралось всего 7%.