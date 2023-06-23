В России спортивные беспилотники хотят приравнять к инвентарю

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководитель Всероссийской лиги дронов (RDR) Евгений Буфетчиков обратился в Министерство транспорта с предложением признать беспилотники, используемые в соревнованиях по дрон-рейсингу, спортивным инвентарем, и освободить их от обязательной регистрации в Росавиации, сообщают «Известия». По его мнению, существующие нормы сдерживают развитие данного вида спорта.

Сейчас дроны до 30 кг нужно ставить на учет в Росавиации, что фактически блокирует развитие отрасли, так как дроны у спортсменов ломаются регулярно. В мотоспорте, автоспорте используются транспортные средства, которые не проходят регистрацию, на них не выдается ПТС. Подобные решения уже применяются на практике, поэтому их следует применить и в отношении дронов, участвующих в соревнованиях, — заявил Буфетчиков.

Глава RDR также подчеркнул, что гоночные беспилотники обычно выдерживают лишь одно соревнование, а координация полетов не требуется, так как тренировки и соревнования проходят на ограниченных территориях или в закрытых помещениях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти и руководители оборонных производств будут ускорять процессы массового производства беспилотников. По его словам Путина, БПЛА хорошо показали себя в ходе боевых действий в зоне проведения СВО.