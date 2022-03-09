В России создадут единый реестр физических лиц-иноагентов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку в так называемый закон Димы Яковлева, предусматривающую создание в России единого реестра физических лиц, выполняющих функции иноагента, и лиц, связанных с ними. Вести реестр будет Минюст России, сообщает «Интерфакс».

В данный перечень будут включаться сотрудники или члены НКО, выполняющих функции иностранного агента, и общественных объединений-иноагентов, учредители, руководители и работники СМИ-иноагентов, в том числе и иностранных. В реестр также могут быть внесены лица, которые ведут политическую деятельность и получают средства или имущественную помощь от иноагентов.

Поправки в закон также конкретизируют требования к участию иноагентов и аффилированных с ними граждан в выборах в России. В частности, агитационные материалы, в которых упоминаются иноагенты или приводятся их высказывания, должны будут помечаться соответствующим образом. Партия, выдвигающая кандидата-иноагента или связанного с ним гражданина, должна будет указать это в своей агитации.

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина призвала «разработать и принять» закон по иноагентам, который строго регламентировал бы их деятельность в России. По её мнению, власти должны приготовиться к «резкому росту попыток дестабилизации внутри страны, в особенности на приграничных территориях и в «просвещённых столицах».