Бутина призвала ужесточить закон об иноагентах

Депутат Госдумы Мария Бутина предложила «разработать и принять» закон по иноагентам, строго регламентирующий их деятельность в РФ, написала она в своём Telegram-канале. По её словам, власти должны приготовиться к «резкому росту попыток дестабилизации внутри страны, в особенности на приграничных территориях и „просвещённых“ столицах».
Она проводит аналогии происходящего сейчас в Донбассе с Русско-японской войной 1904–1905 годов, когда, по её словам, японская и английская разведки и финские националисты «влили в антигосударственную деятельность» внутри Российской империи не менее $40 млн по текущему курсу за 1,5 года.
Конечно, сегодня — не вчера, мы выводы, как видится, сделали: на этот раз Россия приняла ряд мер, ограничивающих возможности иностранного вмешательства во внутренние дела государства, — пишет Бутина.
Однако, по её словам, нужно быть готовым к усилению роста попыток дестабилизации внутри страны. В связи с чем она предложила ряд действий, среди которых возобновление работы комиссий по противодействию иностранному вмешательству при обеих палатах парламента, принятие закона по иноагентам, построение цифровой независимости и другие меры.
Как ранее стало известно, Госдума может рассмотреть внесённый депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» законопроект о возможности признания СМИ иностранными агентами только по решению суда в июне, сообщили представители думского комитета по информполитике на заседании 17 февраля. Ранее проанализировать действующий закон об иноагентах поручил президент РФ Владимир Путин.
Законопроект предлагает ввести для признания физического или юридического лица выполняющим функции иностранного агента критерий неоднократности, а также значительности объёма полученных из-за рубежа средств. Кроме того, документ вводит судебный порядок вынесения решения о признании иноагентом.