Бутина призвала ужесточить закон об иноагентах

Депутат Госдумы Мария Бутина предложила «разработать и принять» закон по иноагентам, строго регламентирующий их деятельность в РФ, написала она в своём Telegram-канале. По её словам, власти должны приготовиться к «резкому росту попыток дестабилизации внутри страны, в особенности на приграничных территориях и „просвещённых“ столицах».

Она проводит аналогии происходящего сейчас в Донбассе с Русско-японской войной 1904–1905 годов, когда, по её словам, японская и английская разведки и финские националисты «влили в антигосударственную деятельность» внутри Российской империи не менее $40 млн по текущему курсу за 1,5 года.

Конечно, сегодня — не вчера, мы выводы, как видится, сделали: на этот раз Россия приняла ряд мер, ограничивающих возможности иностранного вмешательства во внутренние дела государства, — пишет Бутина.

Однако, по её словам, нужно быть готовым к усилению роста попыток дестабилизации внутри страны. В связи с чем она предложила ряд действий, среди которых возобновление работы комиссий по противодействию иностранному вмешательству при обеих палатах парламента, принятие закона по иноагентам, построение цифровой независимости и другие меры.

Как ранее стало известно, Госдума может рассмотреть внесённый депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» законопроект о возможности признания СМИ иностранными агентами только по решению суда в июне, сообщили представители думского комитета по информполитике на заседании 17 февраля. Ранее проанализировать действующий закон об иноагентах поручил президент РФ Владимир Путин.