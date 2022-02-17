Госдума может рассмотреть поправки в закон об иноагентах в июне

Госдума может рассмотреть внесённый депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» законопроект о возможности признания СМИ иностранными агентами только по решению суда в июне, сообщили представители думского комитета по информполитике на заседании 17 февраля, передаёт «Парламентская газета». Ранее проанализировать действующий закон об иноагентах поручил президент РФ Владимир Путин.

Законопроект предлагает ввести для признания физического или юридического лица выполняющим функции иностранного агента критерий неоднократности, а также значительности объёма полученных из-за рубежа средств. Кроме того, документ вводит судебный порядок вынесения решения о признании иноагентом.

По словам зампредседателя комитета по информполитике Евгения Попова, инициативу направят на экспертизу в комитеты ГД и в правительство, предварительно законопроект будет рассмотрен в первом чтении в июне 2022 года. Помимо этого, предложено назначить комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений комитетом-соисполнителем.

Ранее Владимир Путин поручил Минюсту проанализировать действующий закон об иноагентах до 1 мая 2022 года. Ответственными за выполнение распоряжения назначены министр юстиции Константин Чуйченко, генеральный прокурор Игорь Краснов, а также советник главы государства Валерий Фадеев. При необходимости они должны представить предложения о совершенствовании законодательства.