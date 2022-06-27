В России создадут черный список блогеров Ассоциация блогеров и агентств России разрабатывает черный список блогеров

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Ассоциация блогеров и агентств России начала работу над созданием черных списков участников этой сферы, заявил сооснователь ассоциации Максим Перлин. По его словам, такие регистры были внутри рынка, у каждого менеджера или агентства, однако теперь перечни решили объединить, передает ТАСС.

Эти черные списки будут распространяться на всех — блогеров, агентства и клиентов. Мы, когда начали делать ассоциацию, поняли, что на своем уровне каждое агентство — член ассоциации в той или иной степени такие списки имеет. Мы подумали, что было бы неплохо их объединить, — сказал Перлин.

Он добавил, что на недобросовестных участников данной сферы не было рычагов давления. Перлин указал, что недобросовестными бывают не только блогеры, но и их клиенты, поэтому ассоциация создаст черный список компаний, не соблюдающих свои обязательства.

Перлин указал, что механизм внесения в такие регистры будет выстроен почти как в футболе. Компания — член ассоциации будет публиковать жалобы на работу с блогером, после чего ему будет выдана «одна желтая карточка». Когда накопится три таких предупреждения, владельцу рекламного аккаунта присудят «красную карточку», после чего ассоциация откажется от работы с таким недобросовестным подрядчиком, пояснил он.

В конце прошлой недели Басманный суд Москвы арестовал недвижимость блогера Вероники Белоцерковской, которая обвиняется в распространении фейков о действиях российской армии. Сама блогер объявлена в международный розыск. Уголовное дело в отношении Белоцерковской было возбуждено в марте. В конце мая суд вынес постановление о заочном аресте блогера по обвинению в двух эпизодах распространения ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды. Она будет заключена под стражу на два месяца с момента её задержания или экстрадиции в Россию.