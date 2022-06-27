Ассоциация блогеров и агентств России начала работу над созданием черных списков участников этой сферы, заявил сооснователь ассоциации Максим Перлин. По его словам, такие регистры были внутри рынка, у каждого менеджера или агентства, однако теперь перечни решили объединить, передает ТАСС.

Эти черные списки будут распространяться на всех — блогеров, агентства и клиентов. Мы, когда начали делать ассоциацию, поняли, что на своем уровне каждое агентство — член ассоциации в той или иной степени такие списки имеет. Мы подумали, что было бы неплохо их объединить, сказал Перлин.

Он добавил, что на недобросовестных участников данной сферы не было рычагов давления. Перлин указал, что недобросовестными бывают не только блогеры, но и их клиенты, поэтому ассоциация создаст черный список компаний, не соблюдающих свои обязательства.

Перлин указал, что механизм внесения в такие регистры будет выстроен почти как в футболе. Компания — член ассоциации будет публиковать жалобы на работу с блогером, после чего ему будет выдана «одна желтая карточка». Когда накопится три таких предупреждения, владельцу рекламного аккаунта присудят «красную карточку», после чего ассоциация откажется от работы с таким недобросовестным подрядчиком, пояснил он.

В конце прошлой недели Басманный суд Москвы арестовал недвижимость блогера Вероники Белоцерковской, которая обвиняется в распространении фейков о действиях российской армии. Сама блогер объявлена в международный розыск. Уголовное дело в отношении Белоцерковской было возбуждено в марте. В конце мая суд вынес постановление о заочном аресте блогера по обвинению в двух эпизодах распространения ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды. Она будет заключена под стражу на два месяца с момента её задержания или экстрадиции в Россию.