В России смягчат наказание для беременных за преступления средней тяжести

https://static.news.ru/photo/9e075f1a-cdcc-11ea-aa79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Hinds/imagebroker.com/Global Look Press

Совет Федерации одобрил законопроект о смягчении уголовного наказания для беременных женщин и матерей с детьми до трёх лет за преступления средней тяжести.

Согласно документу, к осуждённым беременным женщинам и матерям с детьми до трёх лет, находящимся в доме ребёнка при исправительном учреждении, теперь могут применить условно-досрочное освобождение. В некоторых случаях оставшийся срок может быть заменён более мягким видом наказания. При этом осуждённая должна отбыть не менее четверти срока, передаёт ТАСС.

По данным ФСИН, в домах ребёнка при исправительных учреждениях по состоянию на 1 января находились три женщины, совершившие преступления средней тяжести, на 1 января 2019 года — шесть, на 1 марта 2019 года — восемь. Также, согласно информации федеральной службы, на 1 января 2019 года беременных женщин в учреждениях системы было 17.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты Государственной думы России приняли законопроект, согласно которому информацию об освобождающихся осуждённых с опасными болезнями будут передавать в региональные органы здравоохранения.