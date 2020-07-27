В России с 1 сентября установят новые выплаты классным руководителям

С начала нового учебного года в России будут дополнительно выплачивать классным руководителям по пять тысяч рублей, заявил в ходе брифинга министр просвещения Сергей Кравцов.
С 1 сентября в соответствии с поручением президента Российской Федерации будут выплаты дополнительные классным руководителям — по пять тысяч рублей, — рассказал Кравцов, слова которого
приводитТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что новый учебный год в российских школах начнётся 1 сентября в обычном формате, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Он также отметил, что возглавляемое им ведомство не намерено вводить дистанционное обучение. Тем не менее некоторые его формы вполне могут быть применены.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен