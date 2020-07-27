В России с 1 сентября установят новые выплаты классным руководителям

https://static.news.ru/photo/abb9d90e-cffb-11ea-8d11-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

С начала нового учебного года в России будут дополнительно выплачивать классным руководителям по пять тысяч рублей, заявил в ходе брифинга министр просвещения Сергей Кравцов.

С 1 сентября в соответствии с поручением президента Российской Федерации будут выплаты дополнительные классным руководителям — по пять тысяч рублей, — рассказал Кравцов, слова которого приводит ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что новый учебный год в российских школах начнётся 1 сентября в обычном формате, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он также отметил, что возглавляемое им ведомство не намерено вводить дистанционное обучение. Тем не менее некоторые его формы вполне могут быть применены.