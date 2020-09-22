В России с 1 декабря стартует эксперимент по маркировке ювелирной продукции

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Эксперимент по маркировке ювелирной продукции стартует в России с 1 декабря 2020 года, тогда как обязательная маркировка — с 1 января 2021 года, следует из сообщения пресс-службы Минфина РФ.

Как уточняется, оборот изделий без маркировки будет разрешён до 1 июля 2021 года, передаёт ТАСС.

С декабря 2019 года в России стартовала обязательная маркировка целого ряда товаров — фотоаппаратов, парфюма, автомобильных шин и покрышек, а также некоторых изделий лёгкой промышленности, включая пальто, плащи, куртки, постельное и столовое бельё.

Ранее NEWS.ru писал, что Минпромторг России предложил распространить маркировку продукции на рынок спиртных напитков, начиная с пива, а потом увеличить охват соответствующего закона, рассказал руководитель ведомства Денис Мантуров во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.