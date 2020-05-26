В России резко выросло производство медицинских масок

За неделю производство медицинских масок в РФ выросло на 63% и достигло 6,5 млн изделий в сутки.
Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Минпромторг РФ. Средняя цена на медицинскую маску сейчас составляет 25 рублей. При этом средний объём потребления этих изделий — 1,7 млн в сутки.
За неделю производство масок в РФ выросло на 63%, а защитных костюмов — на 39%. Выпуск одноразовых масок увеличился с 4 млн до 6,5 млн масок в сутки, — гласит сообщение.
При этом необходимость в увеличении объёмов производства масок снижается, так как существует возможность долговременного использования многоразовых масок,
Ранее NEWS.ru писал о том, что власти российских регионов будут самостоятельно принимать решение о необходимости нахождения выпускников на ЕГЭ в масках и перчатках.
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