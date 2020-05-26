Решение о ношении масок на ЕГЭ примут региональные власти

Власти российских регионов будут самостоятельно принимать решение о необходимости нахождения выпускников на ЕГЭ в масках и перчатках.
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Четыре часа провести в маске и перчатках в июле — очень сложно. Тем более что по прогнозам будет жаркое лето. Поэтому регион сам будет решать всё по ситуации, — сказал он.
При этом, по его словам, все организаторы экзамена будут в масках и перчатках. Музаев также рассказал, что 27 мая состоится всероссийское видеосовещание, в котором примут участие региональные министры образования и на котором будет обсуждаться этот вопрос.
Ранее NEWS.ru писал о том, что единый государственный экзамен по русскому языку пройдёт 6 и 7 июля — в два дня, чтобы уменьшить число людей, присутствующих в пунктах проведения. Об этом сообщил Рособрнадзор.
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