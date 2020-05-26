Решение о ношении масок на ЕГЭ примут региональные власти

https://static.news.ru/photo/d8ab9df2-9f5a-11ea-b317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Власти российских регионов будут самостоятельно принимать решение о необходимости нахождения выпускников на ЕГЭ в масках и перчатках.

Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев газете «Известия». По его словам, при принятии решения региональные власти должны будут ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию на территории своего региона.

Четыре часа провести в маске и перчатках в июле — очень сложно. Тем более что по прогнозам будет жаркое лето. Поэтому регион сам будет решать всё по ситуации, — сказал он.

При этом, по его словам, все организаторы экзамена будут в масках и перчатках. Музаев также рассказал, что 27 мая состоится всероссийское видеосовещание, в котором примут участие региональные министры образования и на котором будет обсуждаться этот вопрос.

Ранее NEWS.ru писал о том, что единый государственный экзамен по русскому языку пройдёт 6 и 7 июля — в два дня, чтобы уменьшить число людей, присутствующих в пунктах проведения. Об этом сообщил Рособрнадзор.