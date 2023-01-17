В России резко вырос спрос на специалистов по воинскому учету

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России после начала специальной военной операции в несколько раз выросло число вакансий для специалистов по воинскому учету, пишет РБК со ссылкой на данные от рекрутинговых агентств. За весь 2021 год, по сведениям HeadHunter, их было опубликовано всего 145. С начала СВО до частичной мобилизации рост был незначительным (до 20 сентября — 186 вакансий). Однако с 21 сентября и до конца года появилось 500 соответствующих предложений. При этом общее количество таких вакансий по-прежнему не доходит и до 1% от общего числа.

Как рассказали специалисты Superjob, раньше штрафы за нарушения, связанные с воинским учетом, были незначительными. Поэтому кадровые службы и не занимались плотно этим вопросом. Однако ситуация изменилась после начала частичной мобилизации. Специалистов по воинскому учету стали искать как частные компании, так и государственные организации.

Рекрутеры рассказали, что зачастую ведением воинского учета занимаются специалисты по кадровому делопроизводству и инспекторы отделов кадров. Теперь это требование в вакансиях стали упоминать в два раза чаще.

В среднем на рынке таким сотрудникам обещают зарплату до 80 тысяч рублей.

12 января Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что за последнюю неделю на рынке вакансий в Москве значительно выросло количество объявлений о поиске специалистов, отвечающих за воинский учет, бронь сотрудников и взаимодействие с военкоматами. По данным канала, поиск таких специалистов ведется и в госучреждениях.