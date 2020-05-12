В России растёт число находящихся под наблюдением «контактных» граждан

https://static.news.ru/photo/b3754c78-945f-11ea-bbd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России ежедневно растёт число людей, находящихся под медицинским наблюдением после контакта с заражёнными коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 12 мая во время брифинга в Доме правительства сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, несмотря на рост числа находящихся под наблюдением людей из «контактной группы», российское здравоохранение с достаточным эффектом справляется со своей работой.

Количество людей, которые находятся под медицинским наблюдением из числа контактных, растёт практически каждый день. Это значительная работа, но коллеги справляются с ней с достаточным эффектом, — передаёт слова Поповой ТАСС.

На сегодняшний день в России COVID-19 диагностирован у 221 344 заболевших (+11 656 за последние сутки). 39 801 выздоровели, 2009 умерли. В Москве заразились 115 909 человек (+6169 за последние сутки), более 17 тысяч выздоровели, 1124 умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, санитарно-эпидемиологическая ситуация в России остаётся тяжёлой. Об этом заявила Анна Попова. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что количество заболевших коронавирусом ежедневно увеличивается.