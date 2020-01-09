https://static.news.ru/photo/c10a5e58-3386-11ea-baa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние 10 лет существенно снизилась доля компаний, где привлекательный внешний вид сотрудников может стать бонусом при устройстве на работу и помочь взлететь по карьерной лестнице. Об этом свидетельствуют данные опроса, подготовленного порталом Superjob.ru.

Опрос показал, что в 2009 году привлекательной внешности сотрудника предавали значение 82% руководителей компаний. В нынешнее время хорошие внешние данные важны для 66% руководителей.

24% директоров компаний считают, что красивые люди не имеют из-за этого больше шансов на трудоустройство или продвижение в должности. В 2009 готу так считали всего 11% работодателей.

Однако согласно результатам исследования, 60% респондентов среди соискателей и сотрудников считают, что привлекательная внешность поможет им в работе. А вот 24% из этой категории не берут внешность в расчёт.

В опросе приняли участие 500 организаций в 131 населённом пункте во всех федеральных округах с 23 ноября 2018 года по 9 января 2020 года. 3 тыс. респондентов из категории экономически активных слоёв населения были опрошены в ноябре 2019 года в 459 населённых пунктах по всей стране.

Как писал NEWS.ru, ознакомившись с данными Росстата, в октябре 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Москве составила 89 тысяч 129 рублей. Это почти на 10 тысяч больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.