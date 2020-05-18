В России продавцов продуктов обязали носить маски после завершения пандемии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сотрудникам предприятий продовольственной торговли необходимо использовать маски и перчатки даже при отсутствии случаев инфицирования коронавирусом в регионе. Такие рекомендации опубликовал Роспотребнадзор.

Обязательный бесконтактный контроль температуры у работников, использование персоналом масок и перчаток в зависимости от технологических операций, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что во время переходного режима кроме использования средств индивидуальной защиты нужно проводить на предприятиях торговли продуктами текущую уборку с моющими средствами каждые 3-4 часа.

Роспотребнадзор также подготовил рекомендации по организации работы магазинов непродовольственных товаров. Так, в торговом зале и у касс посетители должны соблюдать дистанцию в полтора метра, а если недостаточно места, то ждать на улице.

После завершения обслуживания каждого клиента на кассе нужно провести обработку всех контактных поверхностей с дезинфицирующими средствами. При этом следует обеспечить подтверждение проведения этих мероприятий, в том числе сделать фото, позволяющее оценить их объём, качество и своевременность. Во время обеденного перерыва работники не должны выходить за территорию магазина, а в рабочее время обязаны носить маски и перчатки, регулярно их меняя.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор выпустил рекомендации для организаторов и участников киносъёмок, проводимых во время эпидемии коронавирусной инфекции. Ведомство обязало носить маски всех, кто не находится в кадре.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 4,8 млн человек, погибли свыше 316,73 тысячи, выздоровели более 1,86 млн.

В России на 18 мая общее число инфицированных достигло 290 678, более 70 209 выздоровели, умерли 2722 человека. В Москве — 142 824 заболевших, выздоровели более 70,2 тысячи, умерли 2722.