В России предложили сэкономить на зарядных устройствах «Известия»: Союз потребителей предложил запретить продажу гаджетов без единого разъема

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

С 2025 года в России необходимо запретить продажу гаджетов, не имеющих единого разъема для зарядки. Такое предложение Союз потребителей РФ (СПРФ) направил в Минпромторг. Как передают «Известия», инициатива должна сократить траты граждан, а также сделать торговлю устройствами более экологичной.

Сейчас при покупке каждого гаджета потребитель получает и еще одно зарядное устройство, стоимость которого включена в цену продукции и которую со временем кому-то надо будет утилизировать. Новые нормы, с одной стороны, позволят исключить неоправданные дополнительные расходы покупателей, а с другой — снизить нагрузку на окружающую среду и общественные издержки на утилизацию излишних электронных отходов, — говорится в направленном Минпромторгу документе.

В Союзе напомнили, что с 2024 года в ЕС ретейлеров обяжут реализовывать мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, электронные книги, камеры, наушники и гарнитуры, колонки, клавиатуры и другие гаджеты с единой зарядкой типа USB-Type-C. Такая мера позволит сохранить в карманах пользователей до €250 млн, если все они будут заряжать свои устройства одним кабелем.

Ранее в NEWS.ru подсчитали, что «параллельные» гаджеты оказались на 5–70% дешевле обычных. Однако ввезенная продукция может быть разработана под другую розетку, из-за чего ей придется менять «прошивку» или она просто сломается.