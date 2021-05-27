В России предложили запретить продажу самогонных аппаратов

https://static.news.ru/photo/daef5eac-beba-11eb-a80c-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова предложил запретить продажу самогонных аппаратов в целях борьбы с нелегальным алкоголем. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива изложена в докладе на имя главы государства о состоянии российского рынка подакцизных товаров. В нём отмечается, что зачастую произведённый кустарно самогон предназначен не для личных нужд, а на продажу. Качество такой продукции никак не контролируется, показатели вредных веществ в ней значительно превышают установленные нормы.

Необходимо жёсткое регулирование продажи самогонных аппаратов, — говорится в докладе.

В тексте указывается, что в 2020 году число поисковых запросов на покупку самогонных аппаратов возросло на треть. Особенно интересуются этими устройствами жители Воронежской, Липецкой и Тульской областей, а также Хакасии, Чукотки, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В качестве причин, по которым в обществе растёт спрос на самогонные аппараты, авторы доклада указали значительное сокращение магазинов, имеющих лицензии на розничную торговлю алкоголем и ужесточение требований к точкам продаж.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге три человека, включая ребёнка, пострадали в результате взрыва самогонного аппарата. Аналогичный случай произошёл в Красноярске. Там в больницу из-за взрыва аппарата попали два человека.