16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В России предложили запретить изымать купленное за маткапитал жильё

Детский омбудсмен Ирина Волынец предложила запретить изымать купленное за маткапитал жильё
09:01, 23 ноября 2021
В России предложили запретить изымать купленное за маткапитал жильё Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Приобретённую на средства материнского капитала недвижимость необходимо запретить изымать за долги. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец. Омбудсмен также считает, что при приобретении такого жилья родители обязаны выделить детям доли в собственности. Сейчас по закону кредитная организация вправе инициировать выселение ребёнка из ипотечной квартиры, пишет RT.

Соответствующие изменения Волынец предлагает внести в федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а также в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса.

В частности, предусмотреть невозможность обращения взыскания на единственное жильё, приобретённое с использованием средств материнского капитала, при обращении взыскания на него за долги по кредиту и дальнейшего выселения членов семьи, — написала омбудсмен в обращении на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Волынец подчеркнула, что материнский капитал в настоящее время является наиболее значимым инструментом государственной финансовой поддержки семей с детьми. В качестве дополнительной гарантии обеспечения и защиты жилищных прав несовершеннолетних детей она считает также необходимым обязать родителей выделять своим детям доли в приобретённой собственности.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило законопроект, согласно которому получателями маткапитала становятся мужчины, воспитывающие детей от суррогатных матерей.

Согласно документу, получателями маткапитала могут быть мужчины, которые являются единственными родителями второго, третьего и последующих детей, рождённых после 1 января 2007 года. Также это касается ребёнка, рождённого в результате использования суррогатного материнства после 1 января 2020 года. В ближайшее время документ будет внесён на рассмотрение в Госдуму,

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео