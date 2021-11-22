В России предложили запретить изымать купленное за маткапитал жильё

Приобретённую на средства материнского капитала недвижимость необходимо запретить изымать за долги. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец. Омбудсмен также считает, что при приобретении такого жилья родители обязаны выделить детям доли в собственности. Сейчас по закону кредитная организация вправе инициировать выселение ребёнка из ипотечной квартиры, пишет RT.

Соответствующие изменения Волынец предлагает внести в федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а также в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса.

В частности, предусмотреть невозможность обращения взыскания на единственное жильё, приобретённое с использованием средств материнского капитала, при обращении взыскания на него за долги по кредиту и дальнейшего выселения членов семьи, — написала омбудсмен в обращении на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Волынец подчеркнула, что материнский капитал в настоящее время является наиболее значимым инструментом государственной финансовой поддержки семей с детьми. В качестве дополнительной гарантии обеспечения и защиты жилищных прав несовершеннолетних детей она считает также необходимым обязать родителей выделять своим детям доли в приобретённой собственности.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило законопроект, согласно которому получателями маткапитала становятся мужчины, воспитывающие детей от суррогатных матерей.