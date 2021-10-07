В России предложили ввести топливный сбор

В России необходимо транспортный налог заменить на топливный сбор, заявил в беседе с URA.RU председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По мнению депутата, такое решение позволит избавить граждан от лишних неудобств.

Нилов отметил, что сейчас средства от транспортного налога поступают в бюджет того региона, где зарегистрирован автомобиль, при этом «портить экологию и дороги» он может и в других субъектах страны.

Получается несправедливо. Если заправляешься в конкретном регионе, в нём ездишь, в этом регионе должен оставаться дополнительный сбор при покупке топлива. Это будет справедливо, — рассказал Ярослав Нилов.

Также, по его словам, некоторые россияне, которые редко пользуются машиной, пытаются избегать транспортного сбора. В частности, они снимают и снова ставят на учёт свой автомобиль.

Как отметил парламентарий, чтобы не заставлять граждан прибегать к подобным схемам, нужно, чтобы налог выплачивался при покупке топлива. «Заправляешься, то есть ездишь, тогда платишь, и будет справедливо», — пояснил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о намерении внести в Мосгордуму проект закона о наказании за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. Градоначальник назвал нынешние административные штрафы «никакими», поэтому собирается ввести для шумных водителей минимальное наказание в пять тысяч рублей, привязав его к мощности транспортного средства, как это сделано с транспортным налогом.