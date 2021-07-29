В России появятся новые трудовые книжки

С 1 января 2023 г в России будут использоваться трудовые книжки нового образца. При этом старые останутся действительны и не будут обмениваться на новые, об этом сообщает сайт правительства России.

Можно будет также пользоваться неограниченный срок старыми бланками и вкладышами, которые хранятся у работодателя.

Изменились форма бланка трудовой книжки, инструкции по её ведению и хранению. Постановление о переходе на новые образцы документов подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решать вопросы по обеспечению работодателей обновлёнными трудовыми книжками и их изготовлению будет Министерство финансов — оно ответственно за это уже с 24 июля 2021 года.

Ранее в Министерстве труда рассказали, как при переходе на электронные трудовые книжки работникам не потерять трудовой стаж. У граждан есть возможность перенести в них данные о всех прошлых местах работы с бумажных документов. Для этого нужно будет обратиться в Пенсионный фонд России.