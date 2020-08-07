В России подскочил спрос на свадебные платья

https://static.news.ru/photo/1dcb27f8-d8b4-11ea-84c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Из-за пандемии коронавируса и самоизоляции 70% россиян перенесли свадебные торжества. Однако летом, когда ограничительные меры стали ослаблять многие пары решили всё-таки узаконить свои союзы, спрос на подвенечные наряды в стране подскочил на 36% по сравнению с июнем. Об этом свидетельствуют данные платформы Авито.

Аналитики заметили, что жители России стали постепенно «отходить» от карантина и занялись подготовкой к торжествам. При этом сейчас этот рост заметен и по отношению к этому же периоду прошлого года. В июле 2020 года российские невесты интересуются свадебными платьями на 54% больше, чем в том же месяце 2019 года.

Эксперты пояснили, что такой ажиотаж вызван сдвигом начала свадебного сезона, ведь пары начали готовиться к торжествам только в середине лета. В среднем по стране, купить подвенечный наряд можно за 9 380 рублей. Это на 10% дороже, чем в июле 2019 года, и на 2% — чем в июне нынешнего.

Больше всего свадебными платьями интересуются жительницы Москвы и Санкт-Петербурга. Запросы невест из двух столиц составили 16% из общего числа. При этом москвичкам подвенечный наряд обойдётся дороже, чем в среднем по стране — 9 750 рублей. Аналитики также отметили, что цены в обоих городах практически не изменились с прошлого месяца, а спрос вырос на 40% и 33% соответственно.