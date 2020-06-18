В России планируют создать книгу жалоб федерального масштаба

https://static.news.ru/photo/78914a18-b150-11ea-8794-fa163e074e61_660.jpg Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал про планы создать в России «книгу жалоб федерального масштаба». Как стало известно NEWS.ru, об этом он сообщил во время выступления на площадке проекта «Цифровая журналистика».

Очень интересная есть задумка, которую мы будем отрабатывать с Минкомсвязи, — это создание книги жалоб федерального масштаба. На сегодняшний день есть большое количество различных структур, ведомств и учреждений, в которые люди ходят по кругу за помощью. Я как депутат веду постоянный приём. И очень часто, я это вижу, ко мне приходят люди, уже обойдя 5–10 инстанций. Мы хотим, чтобы была одна кнопка, то есть одно окно, куда любой гражданин направляет своё обращение, а дальше внутри этого окна эти жалобы бы уже перенаправлялись по их надзорности, то есть по тематике, — пояснил депутат.

При этом он отметил, что очень важно «не уйти в имитацию» и установить контроль за судьбой жалоб.

Когда мне говорят о работающих в разных регионах системах обратной связи и контроля, я это воспринимаю хорошо, хотя понимаю в том числе и их уязвимость. Потому что если, скажем, система обращений не предусматривает авторизации [гражданина], то это первый путь к злоупотреблениям, — заявил Хинштейн.

По его словам, если власть действительно хочет организовать эффективную работу, то она должна делать так, чтобы цифровые технологии меняли жизнь к лучшему, создавали для людей удобства и были механизмом, который не даёт чиновникам «заснуть» и обеспечивает гражданам прямой доступ к власти.