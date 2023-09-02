В России ответили на угрозу Киева сбивать самолеты ВКС РФ вне зоны ПВО Эксперт Дандыкин: у России есть ракеты радиусом действия до 300 км

Фото: roe.ru

Авиационная управляемая ракета класса «воздух-воздух» большой дальности

У России есть ракеты класса «воздух-воздух» радиусом действия до 300 км, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин в ответ на угрозу Киева сбивать самолеты ВКС России вне зоны ПВО. По его словам, сейчас ВСУ используют советские ракеты радиусом действия до 100 км, своих ракет большей дальности у них нет.

Вообще-то, у нас есть ракеты класса «воздух-воздух» радиусом действия до 300 км. <...> Сейчас у них (украинцев — NEWS.ru) старые советские ракеты с радиусом действия до 100 км, может для ВСУ и это считают большой дальностью, — сказал Дандыкин.

Он добавил, что на Украине в настоящее время нехватка истребителей для того, чтобы нести ракеты Storm Shadow и наносить удары, поэтому они просят у западных стран F-16.

Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев сможет бить ракетами AMRAAM по российским самолетам. По его словам, данное вооружение сможет достигать целей, расположенных в 160–180 км: Вашингтон заказывает для ВСУ ракеты соответствующих модификаций.

Игнат отметил, что AMRAAM — это ракеты класса «воздух — воздух» с активной головкой самонаведения. По его словам, такие снаряды уже применяются на Украине на системах противовоздушной обороны NASAMS.