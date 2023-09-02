ВСУ пригрозили российским самолетам Спикер ВСУ Игнат: Киев сможет бить ракетами AMRAAM по российским самолетам

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев сможет бить ракетами AMRAAM по российским самолетам, заявил в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, данное вооружение сможет достигать целей, расположенных в 160–180 км: Вашингтон заказывает для ВСУ ракеты соответствующих модификаций.

Этого предостаточно, чтобы доставать российскую авиацию, не заходя в зону поражения вражеской ПВО. Чем дальше, тем безопаснее для наших пилотов и тем опаснее для наших врагов, — заявил Игнат.

Игнат отметил, что AMRAAM — это ракеты класса «воздух-воздух» с активной головкой самонаведения. По его словам, такие снаряды уже применяются на Украине на системах противовоздушной обороны NASAMS.

Ранее New York Times сообщила, что Киев прикладывает большие усилия для получения максимально возможного количества истребителей F-16. По информации издания, это связано с потенциальными изменениями в политической обстановке на Западе, которые могут повлиять на решение о поставках самолетов на Украину.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обещанные Западом истребители F-16 впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной 2024 года. По его словам, необходимо подготовить инфраструктуру для самолетов, это займет по меньшей мере шесть месяцев. При этом министр заявил, что использование истребителей F-16 станет серьезным переломным моментом в конфликте.