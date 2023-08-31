NYT: Украина торопится получить F-16 из-за выборов на Западе

Фото: Michalis Karagiannis / Eurokinissi/Global Look Press

Киев прикладывает большие усилия для получения максимально возможного количества истребителей F-16, пишет газета New York Times. По информации издания, это связано с потенциальными изменениями в политической обстановке на Западе, которые могут повлиять на решение о поставках самолетов на Украину.

Зеленский, похоже, стремится добиться поставок как можно большего количества F-16 перед выборами в Европе и США, которые могут привести к изменению взглядов в правительствах, которые обещали эти самолеты, — говорится в материале.

Согласно мнению бывшего чиновника администрации Джо Байдена, серия заявлений Зеленского о будущих поставках истребителей, вероятно, призвана подтвердить обязательства со стороны западных партнеров в случае, если «вялое» контрнаступление повлияет на настроения политиков.

Слова нынешнего американского чиновника указывают на то, что президент, который, возможно, придет после Джо Байдена, по результатам выборов 2024 года, может пересмотреть решения о поставках F-16 другим странам, если они не будут завершены к этому времени.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обещанные Западом истребители F-16 впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной 2024 года. По его словам, необходимо подготовить инфраструктуру для самолетов, это займет по меньшей мере шесть месяцев. При этом министр заявил, что использование истребителей F-16 станет серьезным переломным моментом в конфликте.