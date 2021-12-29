Forbes назвал самых «обедневших» в 2021 году российских миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал список самых «обедневших» миллиардеров России. Его возглавил Сулейман Керимов. Он является главным акционером золотодобывающей компании «Полюс». Состояние бизнесмена за год сократилось почти на $6 млрд (до $14,92 млрд) из-за падения цен на драгоценный металл. Семье Керимова принадлежит 76,3% акций «Полюса».

Второе место среди «обедневших» миллиардеров (минус $3 млрд — до $9,3 млрд) занял Виктор Вексельберг, который с 2018 года находится под американскими санкциями. В феврале 2021 года он рассказал Forbes, что из-за санкций Минфина США на его счетах в западных банках заморожено более $1,5 млрд.

Третье место (минус $668 млн — до $1,8 млрд) занял, по оценкам издания, совладелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик, прибыль которого в первом полугодии 2021 года была в пять раз меньше, чем в первом полугодии «доковидного» 2019 года.

Ранее сообщалось, что рейтинг российских миллиардеров, больше всех разбогатевших в 2021 году, возглавил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние выросло на $13,81 млрд, до $17,24 млрд. На втором месте — основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, чьё состояние выросло на $11,92 млрд, до $13,02 млрд.

Состояние Бакальчук увеличилось благодаря переоценке Wildberries, теперь компания показывает почти двукратный рост оборота в сравнении с прошлым годом. Кроме того, влияние на стоимость ретейлера оказало успешное IPO Ozon, основного конкурента компании.

В топ самых успешных российских предпринимателей также вошли глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (+$6,83 млрд), директор ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (+$6,44 млрд), член совета директоров СИБУРа и НОВАТЭКа Геннадий Тимченко (+$4,35 млрд), руководитель НОВАТЭКа Леонид Михельсон (+$4,21 млрд), банкир Олег Тиньков (+$3,42 млрд), акционер ЛУКОЙЛа и владелец ФК «Спартак» Леонид Федун (+$3,41 млрд).