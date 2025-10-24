Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 12:02

В России оценили идею ограничить международную городскую связь

Правозащитница Дуб: ограничение международной городской связи помешает аферистам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничение международной связи по городским телефонам действительно поможет в борьбе с мошенниками, заявила «Ридусу» правозащитница Екатерина Дуб. Она отметила, что стационарными устройствами в основном пользуются пенсионеры, которые входят в группу повышенного риска.

Если бы это были мобильные телефоны, то пенсионеры видели бы подозрительные контакты, поскольку маркировка идет практически везде. По городской связи человек не видит, кто и откуда звонит. Поэтому поддерживаю отключение международной связи полностью, — высказалась Дуб.

Она добавила, что эта инициатива не навредит пенсионерам, у которых нет мобильных устройств. В случае принятия нововведения городская телефонная связь по России не пострадает, пояснила эксперт.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский предложил ограничить в РФ возможность совершения международных звонков с городских телефонов. Он уточнил, что после ужесточения регулирования в мессенджерах мошенники активно переключились на стационарную связь.

пенсионеры
мошенники
связь
телефоны
