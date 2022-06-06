В России объявили в розыск известного журналиста МВД объявило в розыск главреда Agentura.ru Солдатова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России объявлен в уголовный розыск писатель и журналист, исследователь российских спецслужб, главный редактор сайта Agentura.ru Андрей Солдатов, следует из базы данных ведомства. В реестре не уточняется, по какой именно статье его разыскивают. По предварительной информации, журналист мог стать фигурантом уголовного дела о фейках.

Солдатов Андрей Алексеевич, 4 октября 1975 года рождения, разыскивается по статье УК, — указано в базе данных «Розыск».

По словам главы правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, которые приводит ТАСС, в отношении Солдатова может расследоваться дело о распространении фейков, дискредитирующих российскую армию (статья 207.3 УК РФ).

Отмечается, что сам журналист сообщал в соцсетях о том, что еще 17 марта его счета арестовали и возбудили уголовное дело.

18 мая в розыск был объявлен оппозиционный журналист Майкл Наки. В его отношении было возбуждено дело о фейках. В июне 2021 года Наки эмигрировал из России в Грузию.

А 13 мая МВД объявило в розыск кулинарного блогера и телеведущую Веронику Белоцерковскую. За дискредитацию ВС РФ женщине грозит до 10 лет лишения свободы. В марте она опубликовала несколько постов в социальных сетях, за которые стала одной из первых, против кого возбудили уголовное дело о фейках.