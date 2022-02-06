В России обновился антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

В России в очередной раз обновился антирекорд заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки выявлен 180 071 случай заражения. Предыдущий максимум был зафиксирован 5 февраля и составлял 177 282 случая. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились более 12,8 млн россиян, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа госпитализированы 12 749 человек. При этом из больниц по выздоровлении выписаны 59 583 пациента. В общей сложности за время пандемии с инфекцией справились более 10,5 млн жителей России.

Жертвами коронавируса за сутки стал 661 человек. Всего к настоящему времени от COVID умерли 335 414 человек.

Наибольшее количество случаев заражения за сутки выявлено в Санкт-Петербурге — 21 448. В Москве и Подмосковье — 18 856 и 10 443 соответственно. Все три региона остаются лидерами по уровню заболеваемости в стране.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал, что в скором времени заболеваемость коронавирусом пойдёт на спад. Однако, по его словам, полностью инфекция не исчезнет. С учётом большого числа переболевших и вакцинированных, иммунизация будет продолжаться, поэтому пандемия COVID перерастёт в сезонное заболевание.