В России назвали оптимальный возраст ребенка для начала общественного труда

Общественный труд необходимо вводить в воспитательный процесс начиная с детского сада и первого класса школы, заявила NEWS.ru председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова. По ее словам, речь идет не о производственной эксплуатации, а о базовых вещах вроде уборки за собой.

Нужно сказать, что под общественно-полезным трудом понимается не привлечение к производственному труду, а именно обычная жизнь — убрать за собой в классе, стереть с доски и так далее. Мы долго существовали в обществе, где у детей есть права, но нет обязанностей. На самом деле они есть — убирать за собой, обслуживать. Это нормальная психология и часть воспитания. Если дети не понимают, что школа — это не обслуживающий персонал, то они вырастают людьми, которые не готовы жить в обществе. К такому лучше детей приучать с детского садика и первого класса. Естественно, учитывая их силы и возраст, — сказала Леткова.

Ранее член Общественной палаты РФ Ольга Павлова заявила, что в российские школы нужно вернуть практику общественно-полезного труда. Под этим она подразумевает уборку кабинетов, уход за пришкольным участком и дежурство.