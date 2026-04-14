14 апреля 2026 в 12:09

В России назвали оптимальный возраст ребенка для начала общественного труда

Председатель АРКС Леткова: общественный труд надо вводить с детского сада

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Общественный труд необходимо вводить в воспитательный процесс начиная с детского сада и первого класса школы, заявила NEWS.ru председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова. По ее словам, речь идет не о производственной эксплуатации, а о базовых вещах вроде уборки за собой.

Нужно сказать, что под общественно-полезным трудом понимается не привлечение к производственному труду, а именно обычная жизнь — убрать за собой в классе, стереть с доски и так далее. Мы долго существовали в обществе, где у детей есть права, но нет обязанностей. На самом деле они есть — убирать за собой, обслуживать. Это нормальная психология и часть воспитания. Если дети не понимают, что школа — это не обслуживающий персонал, то они вырастают людьми, которые не готовы жить в обществе. К такому лучше детей приучать с детского садика и первого класса. Естественно, учитывая их силы и возраст, — сказала Леткова.

Ранее член Общественной палаты РФ Ольга Павлова заявила, что в российские школы нужно вернуть практику общественно-полезного труда. Под этим она подразумевает уборку кабинетов, уход за пришкольным участком и дежурство.

Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, технологию какого БПЛА «украли» ВСУ для опасных снарядов
На Украине умерла олимпийская чемпионка по бегу
Балицкий раскрыл последствия массированных атак ВСУ на Запорожье
Булыкин раскрыл, как в дальнейшем изменят лимит на легионеров в РПЛ
Диетолог перечислила полезные виды рыб по доступным ценам
В Кремле объяснили ограничения против зарубежных мессенджеров
Фотомодель Диброва рассказала об отношениях с бывшим мужем
Названа главная опасность снарядов, которыми ВСУ атаковали Ленобласть
«Давайте дождемся»: Песков поставил Мадьяра на место после слов о Путине
Власти назвали число сбитых над Белгородской областью беспилотников
«Здесь цифры говорящие»: Песков пристыдил ВСУ за огонь в Пасху
В Кремле обозначили роль Дмитриева в мировой повестке
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 апреля: где сбои в России
Россия потребовала включить всех в переговоры по контролю над вооружениями
Ветеран ЦСКА призвал распустить всех легионеров из клубов РПЛ
Появились кадры захвата вооруженного лудомана во Владикавказе
«Динамика доминирует»: в Кремле послали Киеву опасный сигнал по переговорам
Кремль сделал неожиданное предложение Вашингтону
Киберэксперт ответил, кто в первую очередь может стать жертвой мошенников
«Это не путь в прошлое»: Песков объяснил логику цифровых ограничений
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

