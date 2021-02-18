В России научились оценивать степень усталости авиапилотов

https://static.news.ru/photo/411a9a40-c2da-11e9-b711-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Систему контроля состояния мозга, включая уровень концентрации внимания и степени усталости пилотов самолётов и водителей, разработали российские учёные. В ближайшие два года планируется представить первые прототипы тренажёров на базе этой системы. О разработке рассказали в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы.

Систему разработал коллектив лаборатории нейронауки и когнитивных технологий «Университета Иннополиса» в Татарстане под руководством профессора Александра Храмова. В основе лежит новый подход к анализу нейрофизиологических данных. При помощи шлема для голов sb внешних электродов разработка позволяет по электрической активности головного мозга определить уровень концентрации внимания у пилотов самолётов, водителей наземного транспорта и детей с особенностями развития — например, детским церебральным параличом.

На базе новой системы учёные намерены создать тренажёры концентрации внимания. Кроме того, в отношении пилотов разработка позволяет оценить, кто из двух в настоящее время устал сильнее и перераспределить нагрузку между ними.

Первые прототипы появятся в течение двух лет. К ним уже проявили интересы ряд компаний авиационной отрасли, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал об открытии японских учёных. По их мнению, лекарства против старости могут начать применять уже через 5–10 лет