В России научились оценивать степень усталости авиапилотов

Систему контроля состояния мозга, включая уровень концентрации внимания и степени усталости пилотов самолётов и водителей, разработали российские учёные. В ближайшие два года планируется представить первые прототипы тренажёров на базе этой системы. О разработке рассказали в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы.
Систему разработал коллектив лаборатории нейронауки и когнитивных технологий «Университета Иннополиса» в Татарстане под руководством профессора Александра Храмова. В основе лежит новый подход к анализу нейрофизиологических данных. При помощи шлема для голов sb внешних электродов разработка позволяет по электрической активности головного мозга определить уровень концентрации внимания у пилотов самолётов, водителей наземного транспорта и детей с особенностями развития — например, детским церебральным параличом.
На базе новой системы учёные намерены создать тренажёры концентрации внимания. Кроме того, в отношении пилотов разработка позволяет оценить, кто из двух в настоящее время устал сильнее и перераспределить нагрузку между ними.
Первые прототипы появятся в течение двух лет. К ним уже проявили интересы ряд компаний авиационной отрасли,
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