В России начались испытания нового атомного ледокола «Сибирь»

Серийный атомный ледокол проекта «Сибирь» направился в Финский залив, где приступит к выполнению программы заводских ходовых испытаний. Этот ледокол стал вторым судном проекта 22220, строящимся на Балтийском заводе. Он был спущен на воду в 2017 году, сообщает пресс-служба завода.

16 ноября первый серийный атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь» покинул достроечную набережную Балтийского завода (входит в состав ОСК) и взял курс на Финский залив, где приступит к выполнению программы заводских ходовых испытаний, — говорится в сообщении.

На судне проверят работу паротурбинной установки, систем электродвижения, якорное и рулевое устройства. Специалисты протестируют скоростные и манёвренные характеристики ледокола. Кроме того, важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, а также работа вертолётного комплекса.

Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Они смогут обеспечивать круглогодичную навигацию в Западном районе Арктики. Ожидается, что в ближайшие годы эти суда станут основой гражданского ледокольного флота России.

Ранее сообщалось, что турецкая компания Sefine Shipyard стала единственной компанией, готовой построить ледокол для Северного морского пути. Отмечается, что турецкие верфи не первый раз берутся за проекты, которые российские компании не готовы реализовывать за предложенные деньги.