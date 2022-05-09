В России началась рабочая неделя из трёх дней В России началась трёхдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня Победы

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Неделя всего с тремя рабочими днями началась в России. На работу россиянам предстоит выйти только в среду, 11 мая, поскольку 9 мая празднуется День Победы, сообщает РИА Новости.

Агентство, ссылаясь на Роструд, напоминает, что 9 мая относится к нерабочим праздничным дням, а на 10 мая власти страны перенесли выходной с воскресенья, 2 января.

На этой неделе рабочими днями являются ещё четверг и пятница, 12 и 13 мая. Минувшая неделя также оказалась короткой, праздничные дни были установлены в связи с 1 мая.

Во всех городах России 9 мая намечены мероприятия, приуроченные к Дню Победы. Главным событием должен стать Парад Победы на Красной площади в Москве.

Ранее стало известно, что парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошёл 9 мая во Владивостоке. В нём приняли участие свыше 1,8 тыс. человек, это военнослужащие, спасатели, курсанты, также были задействованы несколько десяткой единиц военной техники. С Днём Победы участников парада поздравил глава региона Олег Кожемяко.